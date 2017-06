Malcolm Brogdon debiutantem roku – sensacja z Milwaukee

A jednak! Nie Joel Embiid i nie Dario Sarić, a Malcolm Brogdon zgarnął nagrodę dla najlepszego pierwszoroczniaka sezonu 2016/17. Może za rok Filadelfio…

Oczywiście wszyscy doskonale pamiętamy, co wyprawiał i jakie emocje wzbudzał w minionych rozgrywkach Joel Embiid. Ostatecznie jednak głosujący – chyba słusznie – uznali, że 31 rozegranych meczów w sezonie to za mało, aby przyznać mu oficjalne wyróżnienie.

Największe uznanie zyskał 24-letni Malcolm Brogdon, który do Bucks trafił dopiero z 36. numerem zeszłorocznego draftu i jest najniżej wybranym zawodnikiem w historii, któremu przyznano ten tytuł. Absolwent Uniwersytetu Virginia w rozgrywkach 2016/17 notował średnio 10,2 pkt., 4,2 as., 2,8 zb. i 1,1 prz. przy 45,7 proc. skuteczności z gdy i 40,4 proc. z dystansu.

Co prawda, cyferki zawodników Sixers, zwłaszcza Embiida, mogły robić większe wrażenie, jednak trudno zignorować fakt, że to Brogdon już w swoim pierwszym sezonie w NBA na stałe przebił się do rotacji play-offowego zespołu i był jego ważnym elementem. A i on obok solidnych i poprawnych występów miał przecież także kilka takich momentów, które potrafiły poderwać z krzesła.

Brogdon nie był jedynym członkiem klubu z Milwaukee, który miał tego dnia okazję do świętowania. Na uroczystej gali statuetkę za największy postęp (Most Improved Player) otrzymał bowiem jego dwa lata młodszy kolega z drużyny – Giannis Antetokounmpo (średnio 22,9 pkt., 8,8 zb., 5,4 as., 1,6 prz., 1,9 bl.).

Pozostałe nagrody przyznane podczas gali NBA:

Najlepszy trener – Mike D’Antoni (Houston Rockets)

Najlepszy rezerwowy – Eric Gordon (Houston Rockets)

Najlepszy obrońca – Draymond Green (Golden State Warriors)

Najlepszy kolega z zespołu (Teammate of the Year) – Dirk Nowitzki (Dallas Mavericks)

Nagroda fair play (Sportsmanship of the Year) – Kemba Walker (Charlotte Hornets)

Najlepszy menedżer – Bob Myers (Golden State Warriors)

Mateusz Orlicki