Mamy awans! Reprezentacje Polski zagrają na Mistrzostwach Europy!

Trwa znakomita passa koszykarzy w rozgrywkach 3×3. Po brązowym medalu mistrzostw świata w Amsterdamie, przyszedł awans z turnieju w Rydze, który stanowił eliminacje do mistrzostw Europy. Awans uzyskały też nasze koszykarki!

Brązowa drużyna z Amsterdamu w dniu dzisiejszym dokończyła rozgrywki grupowe, gdzie pewnie pokonała Macedonię – 22:9. W kolejnej rundzie rywalizować przyszło z Włochami oraz dobrze znanymi wicemistrzami świata i gospodarzami turnieju.

O awansie przesądziła pewna wygrana Polski z Włochami 21:14, którzy przegrali także z Łotwą. W ostatnim spotkaniu turnieju, po rozstrzygnięciu już sprawy awansu, Łotwa pokonała nasz zespół 21:13.

Dzięki zajęciu 2. miejsca w całym turnieju w Rydze, reprezentacja Polski awansowała do turnieju finałowego ME, który odbędzie się od 30 sierpnia do 2 września w Debreczynie.

Skład Polaków: Michael Hicks, Przemysław Zamojski, Paweł Pawłowski, Marcin Sroka.

Awans do mistrzostw Europy w tym samym turnieju wywalczyła także reprezentacja kobiet. Polski w Rydze grały w składzie: Agnieszka Szott-Hejmej, Aldona Morawiec, Klaudia Sosnowska, Martyna Cebulska. Podobnie jak mężczyźni, nasze koszykarki zajęły 2. miejsce w całym turnieju kwalifikacyjnym.

