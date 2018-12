Mantas Cesnauskis trenerem Czarnych – roszada w Słupsku!

Weteran i symbol drużyny, ostatnio grający asystent pierwszego szkoleniowca, został nowym trenerem STK Czarnych. Asystentem Mantasa Cesnauskisa został Robert Jakubiak… dotychczasowy pierwszy trener.

STK Czarni rozpoczęli sezon poniżej oczekiwań – po 14 kolejkach pierwszej ligi zajmują 12. pozycję w tabeli, z bilansem 5-9. W ubiegły weekend w kiepskim stylu przegrali 88:94 z SKK Siedlce, czyli ostatnią drużyną w tabeli.

W oficjalnym komunikacie klubu czytamy:

„Zarząd klubu STK Czarni Słupsk przyjął rezygnację z funkcji pierwszego trenera Roberta Jakubiaka. Dziękujemy za dotychczasową pracę na rzecz naszego klubu.

Tym samym informujemy, że obowiązki pierwszego trenera STK Czarni Słupsk przejął Mantas Cesnauskis, dotychczasowy zawodnik i asystent. W związku z tym, że Mantas od dłuższego czasu borykał się z urazem Achillesa, dlatego od tej pory skupi się wyłącznie na pracy szkoleniowej.

Asystentem Mantasa Cesnauskisa został Robert Jakubiak.

Klub jednocześnie rozpoczął poszukiwania nowego zawodnika na pozycję 1/2.

Mantas Cesnauskis w roli pierwszego szkoleniowca zadebiutuje już 22 grudnia w spotkaniu przeciwko KS Księżak Syntex Łowicz. „

