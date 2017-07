Manu niezniszczalny – całe życie w Ostrogach

40-letni Ginobili wraca na kolejny sezon, oczywiście do San Antonio Spurs. To rzadki przykład totalnej lojalności i długowieczności w NBA.

Cztery tytuły mistrzowskie w NBA, złoto igrzysk, srebro mistrzostw świata, mistrzostwo Euroligi – i ciągle mu mało! Manu Ginobili, jeden z najlepszych koszykarzy, jacy urodzili się poza USA, nie zamierza kończyć kariery.

Z roku na rok jest oczywiście mniej przebojowy, a jego rola w Spurs maleje, ale wciąż zdarzają się mecze, gdy jego doświadczenie, brawura i fantazja są nieocenione. Zapytajcie o nie Jamesa Hardena:

W minionym sezonie Ginobili zdobywał średnio po 7,5 punktu, 2,3 zbiórki, 2,7 asysty oraz 1,1 przechwytu grając średnio po 18,7 minuty. Trafiał też 39 proc. trójek. To ciągle jest gracz, który może pomóc tak ułożonej drużynie jak Spurs.

Na dodatek Manu jest szalenie lubiany w San Antonio i pewnie nie tylko – za efektowną grę, ale też za lojalność. To naprawdę rzadki przypadek, by grając w NBA 15 sezonów lub więcej, wszystkie spędzić w jednym zespole.

3 active NBA players have played 15+ seasons all with one team: Dirk Nowitzki Mavericks

Tony Parker Spurs

Manu Ginobili Spurs — ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) July 18, 2017

