Marc Gasol bohaterem Memphis – zwycięski kosz w dogrywce

Po dalekim dwutakcie, znad LaMarcusa Aldridge’a, z odchylenia – ale najważniejsze, że celnie. Hiszpański środkowy Grizzlies trafił na 0,7 sekundy przed końcem i dał swojej drużynie wygraną 110:108. W serii ze Spurs jest remis 2-2.

Po meczu było sporo żartów na temat tego, jak miała wyglądać ta ostatnia akcja Memphis Grizzlies w dogrywce. Piłka mogła wrócić do Mike’a Conleya, który rzucił 35 punktów w meczu i wcześniej doprowadził do remisu w końcówce czwartej kwarty.

Ale Marc Gasol miał trochę inny plan:

Hiszpan w sumie zdobył 16 punktów, miał 12 zbiórek i 4 asysty, no i przesądził o ważnej wygranej. Do San Antonio Grizzlies wracają po dwóch wygranych u siebie i wcale nie wyglądają już na zespół, który – mimo braku Tony’ego Allena – nie ma szans na awans.

Ciekawe, że Grizzlies wygrali w sobotę pomimo tego, że:

a) aż 43 punkty zdobył świetny Kawhi Leonard, który miał także 8 zbiórek i 6 przechwytów

b) gospodarze popełnili aż 23 straty, które Spurs zamienili na 31 punktów

c) w czwartej kwarcie wypuścili z rąk kontrolę nad meczem, zmarnowali aż 10 punktów prowadzenia

Tak, wiele wskazywało na to, że Spurs wygrają. Leonard wziął na siebie ciężar gry w końcówce, zdobył ostatnie 16 punktów dla gości w czwartej kwarcie. A jednak najważniejszy rzut, na zwycięstwo na sekundę przed końcem, spudłował.

W wyrównanej dogrywce Leonard doprowadził do remisu 108:108 trójką na 12 sekund przed końcem, ale potem swoją akcję meczu rozegrał Gasol. Spurs mieli rzut rozpaczy, ale on nie mógł już wpaść do kosza.

