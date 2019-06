Marcel Ponitka na treningach Atlanta Hawks

Marcel Ponitka opuścił Arkę Gdynia przed rywalizacją o brązowy medal w celu sprawdzenia się na workoutach organizowanych przez zespoły NBA. W pierwszej kolejności uzyskał zaproszenie od Atlanta Hawks, gdzie w poniedziałek odbył treningi.

Wyjazd Marcela Ponitki, będący na pewno cennym doświadczeniem, wywołał wśród kibiców nieco kontrowersji. Opuścił swój zespół jeszcze przed końcem sezonu, na dodatek w obliczu plagi kontuzji. Arka jednak bez niego pokonała Stelmet Eneę BC Zielona Góra i wywalczyła brązowy medal (więcej TUTAJ>>).

Ponitka zdecydował się zawalczyć o swoją karierę za oceanem, gdzie czeka na zaproszenia na workouty od klubów NBA. Pierwsi z propozycją treningów zgłosili się Atlanta Hawks, u których już w poniedziałek trenował 21-letni Polak.

Workouty organizowane są przez kluby NBA przed zbliżającym się draftem, który odbędzie się 20 czerwca. Nasz zawodnik ma nadzieję, że otrzyma także zaproszenia z innych klubów, aby także im pokazać swoje umiejętności.

Tomorrow is day 1⃣1⃣ of 2019 pre-draft workouts! Here is the list of players attending:

→ Tyus Battle (Syracuse)

→ Bryce Brown (Auburn)

→ Bruno Fernando (Maryland)

→ Daniel Gafford (Arkansas)

→ Cody Martin (Nevada)

→ Marcel Ponitka (Arka Gdynia – Poland)#HawksDraft2019 pic.twitter.com/KI0HdB5UFy

— Atlanta Hawks (@ATLHawks) June 2, 2019