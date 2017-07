Marcel Ponitka jest jak senior – poprowadzi młodzieżówkę do awansu?

Przebojowy rozgrywający ma być liderem reprezentacji do lat 20, która zaczyna walkę o awans do Dywizji A. – Liczyłem na niego, będzie wiodącą postacią – mówi trener Tomasz Niedbalski.

EuroBasket, PLK, NBA – typuj i wygrywaj kasę! >>

Mistrzostwa Europy Dywizji B w Oradei rozpoczną się w piątek, 14 lipca – Polska jest w grupie z Armenią, Belgią, Białorusią i Finlandią. Do ćwierćfinału awansują dwa zespoły, aby uzyskać promocję do Dywizji A, należy być w turniejowej trójce.

Zadanie będzie trudne, ale taki jest cel Biało-Czerwonych. Trener Tomasz Niedbalski z przygotowań, sparingów, a przede wszystkim pracy z zespołem jest zadowolony. Cieszy się także, że ma w drużynie lidera – Marcela Ponitkę.

– Muszę i chcę go pochwalić. Mam 12 ludzi, którzy znają swoje role i wiedzą, co mają robić, ale wiodącą postacią jest Marcel. Ma duże umiejętności, wie, kiedy i jak włączyć się do gry, ale też sumiennie pracuje, na siłowni jest pierwszy, chce wyzwań. Liczyłem na to, i to dostałem – mówi trener kadry do lat 20.

Inaczej być zresztą nie mogło – z całej reprezentacji do lat 20 to właśnie Ponitka ma największe doświadczenie w PLK. W minionym sezonie w Asseco zagrał w 32 meczach, średnio po 23 minuty w każdym. Zdobywał po 7,3 punktu, 3,3 zbiórki oraz 2,2 asysty. Doświadczenie z ekstraklasy – ale dużo mniejsze – ma w kadrze jeszcze tylko Michał Kolenda z Trefla.

Niedbalski szybko postanowił, że u niego w zespole Ponitka będzie rozgrywającym. – Z wielu względów, m.in. takiego, że to już praktycznie senior. Tak trenuje, tak się zachowuje na boisku, takie bierze obciążenia na siłowni. W porównaniu z naszymi innymi rozgrywającymi Marcel to już facet, mężczyzna.

– Z racji jego siły fizycznej, możemy grać lepiej, wszechstronniej grać w obronie – spokojnie przekazywać, zostawiać Marcela przy silniejszych graczach, bo on sobie poradzi – dodaje Niedbalski.

Trener zauważa, że Ponitka poprawia rzut z dystansu. – Wejście pod kosz, atak na obręcz, to wciąż jego pierwsza opcja, ale np. mecz z Macedonią Marcel zaczął od trzech celnych trójek, na treningach też dobrze trafia, był w czołówce rankingów rzutów oddawanych pod presją.

Ponitka był już jedynką w reprezentacji juniorów – w poprzednim sezonie, jako zawodnik z młodszego rocznika, był jednym z zastępców nieobecnego Kamila Zywerta. Notował średnio po 6,4 punktu, 3,7 zbiórki oraz 3,1 asysty grając po 17 minut w meczu.

Teraz, w dwóch ostatnich sparingach przed ME, w których rywalem była grająca w Dywizji A Szwecja, Ponitka zdobywał przeciętnie po 15,0 punktu, 5,5 zbiórki oraz 6,0 asysty, a Polacy oba mecze we Wrocławiu wygrali – 82:66 i 87:66.

Dlatego Niedbalski na niego liczy, a zarazem jest spokojny o to, czy koszykarz nie będzie chciał potraktować turnieju w Oradei jako okna wystawowego dla swojej osoby, bo Ponitka jest zainteresowany wyjazdem zagranicę. – Marcel to dojrzały chłopak, który wie, czego oczekuje od niego drużyna. Trzymamy się razem, jesteśmy zdeterminowani i gotowi na walkę, i liczymy, że w trudnych chwilach naszych fundamentem będzie obrona i Marcel Ponitka – kończy trener.

ŁC

