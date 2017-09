Marcel Ponitka na testach w Fenerbahce – ale szansa!

Mistrz Euroligi wypożycza 20-letniego rozgrywającego na 14 dni. Żeljko Obradović potrzebuje zawodników do trenowania, dla Marcela Ponitki to świetna okazja, by się pokazać.

Lakoniczny komunikat na stronie Asseco Gdynia, z którym Marcel Ponitka przedłużył niedawno kontrakt, mówi tylko o wypożyczeniu na dwa tygodnie. Można się domyślać, że Fenerbahce potrzebuje graczy do treningów i sparingów, bo przecież większość koszykarzy tej znakomitej ekipy jest na EuroBaskecie.

Ale to i tak ogromne wyróżnienie i wielka szansa dla 20-letniego Polaka. Ponitka kilka miesięcy temu podpisał kontrakt z agencją KapaSports, która reprezentuje m.in. Kostasa Sloukasa, greckiego rozgrywającego ekipy ze Stambułu. Teraz jedna z naszych reprezentacyjnych nadziei będzie mogła go przez kilkanaście dni zastąpić na treningach u słynnego Żeljko Obradovicia.

– Szczerze powiem, że nie wiem, jak do tego doszło. Po prostu otrzymałem informację, że jest takie zainteresowanie, taka możliwość. Udało się to popchnąć, doszło do porozumienia między klubami i się udało – mówi nam Marcel Ponitka, który do Stambułu leci jutro, a treningi zaczyna w poniedziałek.

Ponitka, zanim przedłużył kontrakt z Asseco, szukał klubu za granicą. – Opcje były, ale nie do końca zadowalające. Wiem, że mój agent Panos Kapazoglu robił, co mógł. Zainteresowanie ze strony Fenerbahce to także jego zasługa – dodaje Ponitka.

– To bardzo dobrze, że Marcel jedzie do Stambułu, to jego sukces. Będzie miał szansę się pouczyć wielkiej w najlepszym klubie Europy. To dobrze dla niego, dobrze dla nas. Cieszę się z tego bardzo, to wielka okazja – komentuje trener Asseco Przemysław Frasunkiewicz.

