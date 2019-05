Marcel Ponitka – treningi w USA zamiast walki o brąz

W meczach Arki ze Stelmetem o 3. miejsce nie zobaczymy już Marcela Ponitki, który udaje się do Stanów Zjednoczonych, gdzie chciałby pokazać się na kilku workoutach klubom z NBA.

PZBUK – DOŁĄCZ DO GRY I ODBIERZ DARMOWY ZAKŁAD 50 ZŁOTYCH! >>

Marcel Ponitka (21 lat, 192 cm) ma za sobą dobry sezon, choć statystyki w PLK raczej nie były imponujące. Jednak mimo to gracz Arki Gdynia chce podjąć ambitną próbę pokazania się na kilku workoutach organizowanych przez kluby NBA.

Ponitka w tym sezonie w PLK zdobywał średnio 6,3 punktu przy 17 minutach gry. Arka grała też w Eurocup, gdzie ważną postacią był Marcel. Grał bardzo dużo, bo średnio 30 minut na mecz i zdobywał w tym czasie 7,9 punktu. W całym sezonie trafiał także 35% trójek.

Jak mówi sam zainteresowany w wywiadzie na oficjalnej stronie Arki, planuje zatrzymać się w Filadelfii, gdzie będzie czekał na zaproszenia na workouty od klubów NBA. Trudno wyobrażać sobie szanse na angaż za Oceanem, taki ruch może być podyktowany chęcią promocji własnej osoby na europejskim rynku.

Sytuacja jednak jest nieco zaskakująco, bo jego aktualny klub sezonu jeszcze nie zakończył. Arkę czeka teraz dwumecz o brązowy medal, co sprawia, że decyzja o wyjeździe dla części kibiców jest kontrowersyjna. Ponitka jednak otrzymał zgodę z klubu na wyjazd i już niebawem powalczy o swoją dalszą karierę.

RW

PZBUK – DOŁĄCZ DO GRY I ODBIERZ DARMOWY ZAKŁAD 50 ZŁOTYCH! >>