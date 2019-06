Marcel Ponitka trenuje w USA – zaproszenie od Sixers

To już drugi workout Marcel Ponitki dla klubu NBA. W poprzednim tygodniu odbył treningi z Atlanta Hawks, a teraz zaproszenie otrzymał od Philadelphia 76ers. W międzyczasie z draftu wycofali się trzej Polacy wcześniej do niego zgłoszeni.

Marcel Ponitka wyjechał do Stanów Zjednoczonych przed decydującymi meczami Arki Gdynia o 3. miejsce w PLK w celu zebrania doświadczeń i spróbowania swoich sił na treningach organizowanych przez kluby NBA przed zbliżającym się draftem.

W poprzednim tygodniu miał okazję zaprezentować się w Atlancie, na treningu zorganizowany przez Hawks. Tym razem polski obwodowy otrzymał zaproszenie na workout od Philadelphia 76ers. Trening ma się odbyć we wtorek.

Jednocześnie pozostali Polacy zgłoszeni do draftu – Łukasz Kolenda, Adrian Bogucki i Aleksander Balcerowski, wycofali swoje zgłoszenia. Niestety, żadnemu z nich nie udało się dostać na campy organizowane przez NBA.

Draft NBA odbędzie się już w następny czwartek, 20 czerwca. Wszystko wskazuje na to, że pierwsza trójka jest już znana. Pewniakiem do pierwszego numeru (New Orleans Pelicans) jest Zion Williamson, z dwójką najprawdopodobniej wybrany zostanie Ja Morant (Memphis Grizzlies), a z trójką RJ Barrett (New York Knicks).

RW

