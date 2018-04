March Madness – wielki finał dla Villanovy i Michigan

Niesamowity deszcz trójek Villanovy przeciwko Kansas. Michigan twardą obroną kończy piękny sen Loyola – Chicago. Poniedziałkowy wielki finał NCAA zapowiada się ekscytująco.

MID SEASON Sale – rewelacyjne ceny w Sklepie Koszykarza, nie przegap! >>

Villanova Wildcats – Kansas Jayhawks 95:79

Villanova nie mogła lepiej trafić z niesamowita formą strzelecką, niż właśnie na turniej Final Four w San Antonio. Aż 18 celnych trójek (skuteczność 45%) to najwięcej w historii turniejów finałowych. Już w pierwszej połowie z dystansu trafiało 7 różnych graczy!

Największą gwiazdą wieczoru okazał się skrzydłowy Eric Paschall, który trafił niesamowite 10 z 11 rzutów z gry, w tym 4/5 z dystansu. Omari Spellman zanotował 15 punktów i 13 zbiórek, a Jalen Brunson dodał 18 oczek.

Wilcats wygrali pierwszą połowę aż 47:32 i pewnie utrzymali przewagę do końca półfinału – Nie pamiętam, abym kiedykolwiek trafił w turnieju na rywala w takiej formie strzeleckiej – mówił po meczu trener Kansas, Bill Self.

adidas Dame D.O.L.L.A. – w takich butach bije rekordy Damian Lillard! >>

Loyola-Chicago Ramblers – Michigan Wolverines 57:69

Faworyci nie zawiedli, kończąc wspaniałą przygodę zespołu Loyola. Choć na sensację długo się zanosiło – po 5 minutach drugiej połowy było nawet 41:31 dla Loyola. W kluczowych momentach różnicę zrobiła jednak obrona Michigan.

Świetny mecz zagrał Moe Wagner. Niemiecki silny skrzydłowy zdobył 24 punkty, miał 15 zbiórek i 3 przechwyty. Charles Matthews zdobył 17 punktów.

Wielki finał Villanova – Michigan odbędzie się w nocy z poniedziałku na wtorek, o godz. 3.30 polskiego czasu. Zgodnie z amerykańskim zwyczajem, tego wieczoru nie będą rozgrywane mecze NBA.

MID SEASON Sale – rewelacyjne ceny w Sklepie Koszykarza, nie przegap! >>