Marcin Gortat – człowiek z żelaza

Niewielu w NBA jest tak twardych graczy jak Polak, on rzeczywiście jest maszyną – w zakończonym właśnie sezonie zasadniczym środkowy Washington Wizards rozegrał wszystkie 82 spotkania.

Nie był to dla Marcina Gortata sezon wybitny, ale był jednym z najlepszych w karierze. Polak notował średnie double-double (10,8 punktu oraz swoje rekordowe 10,4 zbiórki), trafił najlepsze dla siebie w NBA 57,9 proc. rzutów z gry.

Można jednak także te rozgrywki podzielić na dwie części – do Meczu Gwiazd, gdy w 55 meczach Gortat zdobywał po 11,9 punktu i 11,4 zbiórki w 34,5 minuty, a drużyna z nim na boisku była +4,8 punktu, oraz po Meczu Gwiazd, gdy średnie spadły do 8,4 punktu i 8,2 zbiórki w 24,4 minuty, a Wizards z Polakiem na boisku byli -2,4.

Nie zmieniło się jednak. Gortat grał, walczył, grał, bił się, grał itp. „Polska Maszyna” rozegrała 82 mecze, 82 razy wyszła w pierwszej piątce. Nie po raz pierwszy w karierze – w rozgrywkach 2014/15 w Wizards Gortat też wystąpił w komplecie spotkań. Są jednak „ale” – wówczas grał po 29,9 minuty, a teraz po 31,2. No i teraz jest dwa lata starszy – Polak ma już 33 lata i coraz częściej wspomina, że jego ciało odczuwa trudy 10 już sezonów w NBA.

Ale mimo to gra, nie odpuszcza. W czterech sezonach spędzonych w Waszyngtonie Gortat wystąpił w 320 z 328 spotkań.

"There's a reason why I carry that nickname, Polish Machine" – @MGortat on starting all 82 games this season #WizHeat pic.twitter.com/KOs5u6tCRd

— Washington Wizards (@WashWizards) April 12, 2017