Marcin Gortat już w LA Clippers – dobry mecz Polaka (WIDEO)

Nasz środkowy zadebiutował w swoim nowym zespole w NBA. Drużyna z Los Angeles na Hawajach pokonała australijskie Sydney Kings 110:91.

Jak na spotkanie preseason, oba zespoły podeszły do niego całkiem poważnie. Drużyna z Australii ma w składzie kilku niezłych graczy – jej środkowym jest np. Andrew Bogut. Gra tam również Daniel Kickert, niegdyś zawodnik Turowa Zgorzelec.

Nas oczywiście najbardziej interesował debiut Marcina Gortata i trzeba przyznać, że Polak wypadł naprawdę solidnie. Wyszedł w pierwszej piątce, spędził na boisku 26 minut. Zanotował 12 punktów, 9 zbiórek, 3 asysty i blok, trafił dobre 6/10 rzutów z gry.

Najwięcej punktów dla nowej drużyny naszego byłego reprezentanta zdobyli Tobias Harris (20) i Danilo Gallinari (19). Pełne statystyki z meczu TUTAJ >>

