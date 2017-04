Marcin Gortat zaczyna play-off – weekend z NBA w Unibet TV

W sobotę o godz. 21 mecz Cavs – Pacers, w niedzielę o godz. 19 – Wizards – Hawks. Te, ale też inne spotkania play-off można obejrzeć za darmo w Unibet TV.

Play-off NBA startuje w sobotę, kilka weekendowych meczów odbędzie się o ludzkich porach w Polsce. Na dodatek będzie to weekend świąteczny, więc można sobie pozwolić na siedzenie do późnej nocy.

Wszystkie te mecze można oglądać za darmo w Unibet TV. Aby mieć dostęp do transmisji, wystarczy mieć tylko zasilone konto Unibet, które najprościej można założyć pod tym linkiem.

Plan weekendu w NBA:

Sobota, noc na niedzielę:

21.00: Cavaliers – Pacers

23.30: Raptors – Bucks

2.00: Spurs – Grizzlies

4.30: Clippers – Jazz

Niedziela, noc na poniedziałek:

19.00: Wizards – Hawks

21.30: Warriors – Blazers

0.30: Celtics – Bulls

3.00: Rockets – Thunder

