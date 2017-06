Marcin Sroka leci do PLK – znalazł już 11. klub

36-letniemu skrzydłowemu szansę na ponowne występy w ekstraklasie daje Miasto Szkła Krosno. Ostatni sezon „Sroczi” spędził w I lidze, w Sokole Łańcut.

Miasto Szkła będzie 11. ekstraklasowym klubem Marcina Sroki – ligowy obieżyświat grał już przecież w Rudzie Śląskiej, Tarnowie, Ostrowie Wlkp., Koszalinie, Włocławku, Świeciu, Słupsku, Zielonej Górze, Toruniu i Szczecinie. Po raz ostatni Sroka występował w PLK w Stali Ostrów Wlkp. – w sezonie 2015/16 zdobywał średnio 8,5 punktu oraz 3,0 zbiórki.

Potem „Sroczi” nie znalazł jednak zatrudnienia w ekstraklasie, trafił do Łańcuta. W Sokole, który wydawał się faworytem ligi, ale w końcówce sezonu osłabł i ostatecznie odpadł w półfinale play-off, doświadczony skrzydłowy rzucał po 14,6 punktu i miał 4,9 zbiórki. Trafiał jednak tylko 43 proc. rzutów.

Wydawało się, że dla Sroki miejsca w PLK już nie będzie, ale okazuje się, że doświadczenie, paszport i relatywnie – po sezonie w I lidze – niska cena sprawiły, że sięga po niego niskobudżetowe Krosno. Zeszłoroczny beniaminek nie miał pieniędzy, by przedłużyć kontrakt np. z Dariuszem Wyką, więc odgrzebuje weteranów – świadczy o tym przedłużenie umowy z Seidem Hajriciem, a teraz kontrakt ze Sroką. Dla wychowanka MKKS Rybnik to pewnie ostatnia szansa, by jeszcze na chwilę zaczepić się w PLK.

ŁC

