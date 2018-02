Marco Belinelli w Sixers – on też wierzy w proces

Doświadczony strzelec rozwiązał kontrakt z Atlanta Hawks i ma zagrać w Filadelfii. Będzie wzmocnieniem ławki drużyny wciąż walczącej o udział w playoff.

Zainteresowanie usługami 31-letniego Włocha na rynku było podobno naprawdę duże. Hawks usiłowali wymienić go przed końcem okienka transferowego, ale nie udało im się znaleźć korzystnej wymiany. Po wykupieniu kontraktu Marco Belinelli zagra w Sixers – poinformował o tym Adrian Wojnarowski, a sam zawodnik dał też jasno do zrozumienia na Twitterze.

TRUST THE PROCESS — Marco Belinelli (@marcobelinelli) February 11, 2018

W sobotę nowy klub znalazł też inny wolny agent, cieszący się zainteresowaniem – Joe Johnson przeszedł do Rockets. Zachowując wszelkie proporcje, Sixers mają bardzo podobną sytuację do tej z Houston. Oni także mają naprawdę mocną pierwszą piątkę, ale wciąż niezadowalający zestaw rezerwowych. Belinelli jako natychmiastowa opcja ofensywna, gdy odpocząć siądzie JJ Redick, powinien być bardzo przydatny.

Włoski rzucający w NBA gra już od 10 lat, w 2007 roku z 10 numerem w drafcie wybrali go Golden State Warriors. Swoje najlepsze sezony zaliczał w Nowym Orleanie i San Antonio, ale generalnie miejsce pracy zmienia bardzo często. W tym sezonie, w barwach drużyny z Atlanty, spędzał na boisku średnio 23 minuty, zdobywał 11.4 punktu na mecz, trafiając 37 % rzutów z dystansu.

