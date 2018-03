„Marcowe szaleństwo” ruszyło – tak się wygrywa mecze!

Niesamowity buzzer beater uczelni Loyola już pierwszego dnia turnieju NCAA. Baaaardzo daleka trójka Donte Ingrama dała wygraną 64:62 z Miami.

To była kwintesencja tego, za co kibice koszykówki na całym świecie kochają NCAA. Niżej notowana uczelnia Loyola (z Chicago) przegrywała 61:62 po rzutach wolnych z Miami. Do końca pozostawało 9.3 sekundy.

Po zbiórce Loyola miała jeszcze czas do wykorzystania i wiedziała, że do wygranej i awansu dalej wystarczą tylko 2 punkty. Trenerzy postanowili jednak nie brać przerwy, aby nie dać szansy obronie rywala na ustawienie się. Na rzut zdecydował się Donte Ingram, stając dobre 2-3 metry od linii rzutów z dystansu, stojąc w logo „March Madness” wymalowanym na środku parkietu.

Może i bez sensu, ale trafił! I zaczęło się prawdziwe szaleństwo:

