Marcus Morris – takiego twardziela Celtics potrzebują

Nie skończyło się wcale na gadaniu. Marcus Morris przeciwko LeBronowi Jamesowi zagrał doskonałe spotkanie i był jednym z autorów wygranej Celtics w pierwszym meczu serii z Cavaliers. Zaimponował po obu stronach boiska.

Jeszcze przed pierwszym meczem finału Wschodu (relacja>>) Marcus Morris (28 lat, 206 cm) zrobił sporo szumu, ogłaszając, że jest najlepszym w lidze (obok Kawhiego Leonarda) obrońcą, potrafiącym zatrzymywać LeBrona. Wiele osób ostrzegało, że może w ten sposób jedynie podrażnić lwa, ale przynajmniej w pierwszym meczu okazało się, że nie były to tylko przechwałki.

Obrona Celtics miała zespołowy charakter, Jamesa kryli też inni gracze, ale najczęściej (39 posiadań) właśnie Morris. I z efektów tej defensywy w Bostonie z pewnością wszyscy byli zadowoleni – najlepszy gracz NBA zdobył tylko 15 punktów, trafił 5 z 16 rzutów i zanotował aż 7 strat.

Po meczu Morris był już pełen kurtuazji dla rywala, podkreślał też znaczenie wsparcia kolegów w tej obronie. – To wielkie wyzwanie, które mnie dodatkowo zmobilizowało. Chciałbym móc kiedyś z dumą opowiedzieć o tym dzieciom – mówił na konferencji prasowej.

Brad Stevens wystawił Morrisa w pierwszej piątce i opłaciło się także z powodu świetnej gry w ataku tego gracza. Marcus zdobył 21 punktów z zaledwie 12 rzutów, trafił m.in. 3/4 z dystansu. Miał także 10 zbiórek i doskonałe „+/-” na poziomie +25. Nie można zapomnieć, poza samymi cyferkami, że tak dobrą sam zmusił Lebrona do dużego wysiłku w obronie.

– Od najmłodszych do najstarszych graczy zespołu, wszyscy wiedzą, że możemy rywalizować z każdym. A gadanie kończy się poza parkietem – mówił po świetnym występie Morris.

28-letni skrzydłowy trafił odo Celtics przed tym sezonem, w wymianie z Detroit za Avery’ego Bradleya. W NCAA gra na uczelni Kansas, przed Pistons występował również w Suns i Rockets. Jego brat bliźniak, Markieff Morris, gra w Washington Wizards.

