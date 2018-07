Marcus Smart zostaje – 52 miliony od Bostonu

Kilka tygodni negocjacji i trochę fochów przy tym było, ale kibice Celtics znów zobaczą w zielonej koszulce jednego ze swoich ulubionych graczy. Marcus Smart podpisał nową, 4-letnią umowę z klubem.

W tych butach Stephen Curry zadziwia NBA >>

Czwartkowe porozumienie to efekt „spotkania ostatniej szansy”, jakie w dzisiejszy poranek odbyło się w siedzibie klubu z udziałem Marcusa Smarta i jego agenta. Jak widać, udało się wypracować deal, z którego wszyscy powinni być zadowoleni.

Restricted free agent Marcus Smart has agreed to a four-year, $52M deal to return to the Boston Celtics, league sources tell Yahoo Sports.

— Shams Charania (@ShamsCharania) July 19, 2018