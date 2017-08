Marek Łukomski trenerem Czarnych – trudne zadanie

37-letni szkoleniowiec ostatnio balansował na granicy play-off z Kingiem Szczecin, teraz podejmie się trudnej misji w Słupsku. W Czarnych będzie miał kilku graczy znanych z Radomia.

Po krachu związanym z aferami w klubie i odejściem Energi, Czarni dostali warunkową licencję na najbliższy sezon PLK i zaczęli budowę składu. Według informacji „Głosu Pomorza” klub sondował zatrudnienie Mike’a Taylora, ale nic z tego nie wyszło. A z naszych informacji wynika, że praktycznie pewne jest podpisanie kontraktu z Markiem Łukomskim.

Szczecinianin przez ostatnie dwa sezony prowadził Kinga – najpierw awansował do play-off z szóstego miejsca i z bilansem 18-14, ostatnio zajął 11. pozycję z wynikiem 16-16. Był to rezultat poniżej oczekiwań, Łukomski pożegnał się z Kingiem. Między pierwszym a drugim sezonem, latem 2016 roku, był trenerem kadry B, którą poprowadził w towarzyskich turniejach w Chinach.

Teraz Łukomski ma wziąć Czarnych, którzy w trzech ostatnich sezonach zdobywali brąz, brąz i czwartą pozycję, ale wiadomo, że teraz szczytem marzeń będzie play-off. O to też będzie jednak raczej ciężko – budżet klubu ma być bliski minimalnemu. Według szacunków podanych przez „Głos Pomorza”, kwota przeznaczona na koszykarzy wyniesie 700-800 tys. zł, podczas gdy w czasach Energi było to nawet 2,5 mln zł.

Na razie kontrakty z Czarnymi mają Mantas Cesnauskis, Łukasz Seweryn, obwodowy Amerykanin Justin Watts oraz właśnie wypożyczony z Rosy Łukasz Bonarek. Do Czarnych mają także trafić inni byli gracze radomskiego klubu, a ostatnio AZS Koszalin – Jakub Zalewski oraz Daniel Wall.

Przed Łukomskim, który niebawem powinien podpisać kontrakt, ciężkie zadanie.

