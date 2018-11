Marek Łukomski w AZS – arcytrudne wyzwanie w Koszalinie

Jeśli w końcu uda się tam jakiemuś trenerowi, zyska wielkie uznanie. Nowym szkoleniowcem ostatniego w tabeli AZS-u Koszalin został 38-letni Marek Łukomski, ostatnio pracujący w Słupsku.

Smutnej tradycji ostatnich lat stało się zadość – AZS raz jeszcze fatalnie zaczął sezon (tym razem 0-7) i raz jeszcze zwolnił trenera w trakcie rozgrywek. Po Serbie Draganie Nikoliciu pracę na bardzo trudnym terenie przejmuje dla odmiany Polak, znany w lidze i mający już kilkuletnie doświadczenie w roli pierwszego szkoleniowca.

Marek Łukomski był wieloletnim asystentem Wojciecha Kamińskiego w Rosie, potem ze zmiennym szczęściem pracował z Kingiem w Szczecinie, aby w ubiegłym sezonie prowadzić (upadających wówczas) Czarnych. I za pracę w Słupsku, w trudnej sytuacji i z bardzo wąską kadrą, zbierał bardzo dobre recenzje. Pracował też już również jako prowadzący tzw. „rozszerzoną kadrę” w PZKosz.

Wcześniej przez kilka sezonów występował na parkietach ekstraklasy i 1 ligi, a przy takich okazjach zwykle przypomina się, że kiedyś w barwach SKK Szczecin jako pierwszy Polak w historii osiągnął triple-double, notując 21 punktów, 10 zbiórek i 10 asyst, w meczu przeciwko AZS-owi Toruń.

Zadanie w Koszalinie jest bardzo trudne nie tylko z racji specyfiki klubu, ale i zbudowanego składu. Zobaczymy, czy w najbliższych dniach także wśród zawodników dojdzie do roszad kadrowych. Przed Markiem Łukomskim wyzwanie, ale i szansa, aby dokonać czegoś, co nikomu nie udało się od lat.

TS

