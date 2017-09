Marek Pałus w PLK – niechlubny symbol wraca na dobre

Grzegorz Bachański stał się jednocześnie prezesem PZKosz i PLK. Rolę prokurenta powierzono Markowi Pałusowi, byłemu prezesowi PZKosz, odpowiedzialnemu za zadłużenie związku.

Poniedziałkowe posiedzenie Rady Nadzorczej ligowej spółki, wymuszone odejściem prezesa Marcina Widomskiego do Legii Warszawa, nie przyniosło sensacji. Oficjalnie pełniącym obowiązki prezesa PLK został Grzegorz Bachański, co oznacza, że będzie teraz kierował jednocześnie związkiem oraz ligą, co powoduje, że ewentualne rozmowy między tymi podmiotami zapowiadają się jeszcze bardziej abstrakcyjnie.

„Prokurentem samoistnym”, czyli osobą odpowiedzialną za bieżące zarządzanie spółką, został były prezes PZKosz, prawnik Marek Pałus. Jest to jedna z osób, które najbardziej symbolizują niedobre zjawiska w polskiej koszykówce. Był prezesem związku w latach 2000-2006. Podał się do dymisji na skutek narastających długów i złej sytuacji finansowej PZKosz. Według ówczesnych informacji PAP, za jego kadencji zadłużenie urosło do 3.5 miliona złotych. Fatalnie prezentowały się także inne strony działalności związku – w roli trenera kadry zatrudniono m.in. Veselina Maticia, co zakończyło się sportową katastrofą.

Marek Pałus, m.in. po nieudanym epizodzie w piłkarskim Górniku Zabrze, wrócił niedawno oficjalnie do działalności w polskiej koszykówce. PZKosz informował, że został prezesem spółki Koszykówka Polska sp. z o.o. , której celem ma być „budowanie relacji biznesowych wśród podmiotów sympatyzujących z koszykówką”.

W normalnym świecie powrót osoby uznanej w danym środowisku za skompromitowaną byłby zapewne niemożliwy, ale PZKosz i PLK nie są organizacjami przesadnie skupionymi na zewnętrznym i medialnym wizerunku. Liczy się przede wszystkim przychylność delegatów na zjazd, głosujących w wyborach na prezesa. A o poparcie tej grupy ekipa Grzegorza Bachańskiego może być spokojna.

