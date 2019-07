Marek Piechowicz w Dąbrowie – pierwszy transfer MKS-u

Doświadczony skrzydłowy, po 2 sezonach w GTK Gliwice, wraca w świetnie sobie znane okolice. Marek Piechowicz został nowym zawodnikiem MKS-u Dąbrowa Górnicza.

Marek Piechowicz (31 lat, 201 cm) od lat balansuje między 1. ligą a ekstraklasą. Ostatnie dwa lata spędził w GTK Gliwice, a wcześniej grał na zapleczu PLK w GKS-ie Tychy. W swojej karierze zwiedził już także takie miasta jak Kołobrzeg, Tarnobrzeg, Włocławek, Stalowa Wola i Dąbrowa Górnicza, do której wraca na kolejne rozgrywki.

W minionym sezonie w koszulce GTK Gliwice rozegrał 28 meczów w PLK, w których zdobywał średnio 4,5 punktu i zbierał 2,6 piłki. Był wykorzystywany nie tylko jako trójka, ale także silny skrzydłowy w niższych ustawieniach.

Piechowicz zostaje w PLK, ale tym razem przenosi się dobrze mu znanej Dąbrowy. Polski skrzydłowy w MKS-ie spędził już 3 sezony (2009-2011 i 2012/13), wszystkie w 1. lidze.

Marek jest pierwszym koszykarzem zakontraktowanym przez MKS tego lata. W zespole ważną umowę ma także Jakub Kobel. Trenerem będzie Michał Dukowicz, który został oficjalnie przedstawiony przez klub w zeszłym tygodniu.

GS