Mariusz Konapatzki w Legii – pójdzie śladem Kołodzieja?

Zaliczał niesamowite statystyki w 2. lidze, czas realnie spróbować sił na boiskach ekstraklasy. 22-letni rzucający rezerw Asseco Gdynia przeszedł do Legii Warszawa.

Nike Zoom KD11 „Still KD” – zagraj w butach Kevina Duranta! >>

W lutym 2017 roku, Mariusz Konopatzki (192 cm.), wówczas niespełna 21-letni obwodowy Asseco Gdynia, zdobył 10 punktów, miał 12 zbiórek, 10 asyst, a także 10 przechwytów w meczu II ligi z TKM Włocławek (115:61). I przeszedł do historii, jako autor pierwszego quadruple-double w polskiej koszykówce (więcej o tym meczu TUTAJ>>)

W następnym sezonie, także w barwach Asseco, jeszcze dwukrotnie zaliczał triple – double. Do ekstraklasowego składu drużyny z Gdyni przebić się jednak nie był w stanie. W PLK grywał bardzo sporadycznie, najwięcej w sezonie 2016/17 – średnio po niecałe 8 minut na mecz.

Większość poprzednich rozgrywek spędził w Biofarmie Basket Poznań w 1. lidze. Notował tam 10.7 punktu, 4.7 zbiórki oraz 3.1 asysty na mecz, trafiał 39.9 % rzutów z gry.

W Warszawie liczą zapewne na podobną historię do tej, jaka w ubiegłym sezonie stała się udziałem Michała Kołodzieja. W trakcie rozgrywek do Legii, już prowadzonej przez Tane Spaseva doszedł młody zawodnik, którego nie widziano w podstawowej rotacji Asseco i całkiem dobrze odnalazł się an parkietach PLK. Mariusz Konopatzki będzie miał szansę powtórzyć tę drogę.

Nike Zoom KD11 „Still KD” – zagraj w butach Kevina Duranta! >>