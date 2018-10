Mariusz wciąż rządzi – Barkley z Katowic z nowym rekordem

Aż 41 punktów, znakomita skuteczność z gry, a do tego 14 zbiórek. 34-letni Mariusz Piotrkowski z AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice przypomniał w sobotę, że w II lidze wymiatają pod koszami weterani.

W 1. kolejce II ligi błysnął debiutujący na tym poziomie Przemysław Kuźkow z GLKS Nadarzyn – 46 punktów nastolatka zrobiło wrażenie, nawet jeśli beniaminek przegrał zacięty mecz w Białymstoku.

Nie zapominajmy jednak, że II liga należy do weteranów – pod koszami wciąż rządzą w niej gracze 30+. Wśród nich, oczywiście, Mariusz Piotrkowski. O jego niezwykłych wyczynach pisaliśmy już w poprzednim sezonie.

W poprzednich rozgrywkach mierzący 198 cm wzrostu podkoszowy notował średnio najlepsze w karierze 22,0 punktu oraz 8,3 zbiórki. Miał mecz z rekordowym w rozgrywkach evalem na poziomie 51 (39 punktów, 18/21 z gry i 14 zbiórek z Zagłębiem Sosnowiec). W sobotę z Wisłą Kraków ten wynik poprawił.

Tym razem jego AZS wygrał 109:94, a Piotrkowski rzucił 41 punktów, trafiając aż 16 z 18 rzutów z gry oraz 9 z 11 wolnych. Do tego miał 14 zbiórek, 3 asysty i przechwyt. Wymusił 9 fauli, nie miał ani jednej straty – dało to eval 55 w niecałe 30 minut!

Kto da więcej?

PS. Wojciecha Żurawskiego oczywiście pamiętacie – 42-letni środkowy, który gra dla Noteci Inowrocław, w weekend zaliczył 30 punktów (12/15 z gry) i miał 16 zbiórek przeciwko Tarnovii. Eval 40!

