Martynas Paliukenas – ciśnie w obronie, ciśnie w ataku

W zeszłym sezonie w Polpharmie trafiał tylko 36 % rzutów w z gry, w tym w Kingu już 48%. Gdyby liga przyznawała nagrodę za największe postępy, Martynas Paliukenas byłby jednym z najpoważniejszych kandydatów.

Trener Mindaugas Budzinauskas zabrał, wciąż dość młodego, litewskiego obrońcę (24 lata, 191 cm) ze sobą ze Starogardu do Szczecina przede wszystkim z reputacją bardzo dobrego defensora. Martynas Paliukenas w Kingu nie tylko nada jest postrachem wszystkich obwodowych rywala, ale również wyraźnie lepiej radzi sobie w ofensywie, stając się jednym z liderów „Wilków”.

Postępy widać i gołym okiem, i w statystykach. Rzuty za 2 punkty w poprzednich rozgrywkach to 46.7%, a w tym już 62.3%! Skuteczność z gry udało się poprawić z 35.5 na 47.9 %. Trochę lepiej (z 22 na 28%) rzuca nawet za 3 punkty, co wcześniej było jego sporym problemem. Efektywność ofensywna wzrosła z poziomu ORtg 80.8 w Polpharmie na aż 102.7 w Kingu.

W trzech ostatnich spotkaniach (z Dąbrową, Koszalinem i Krosnem) Paliukenas zdobywał średnio 16.6 punktu, na skuteczności z gry 54 %. W meczu z Miastem Szkła zanotował 19 punktów, najwięcej w sezonie. Nie mówiąc już o wyrównaniu swojego rekordu, z 6 przechwytami…

Dobry procent rzutów z gry to oczywiście także zasługa częstych kontrataków, po dobrej obronie i przechwytach litewskiego koszykarza. Ze średnio 2.2 zabranymi piłkami na mecz jest w tej kategorii na pierwszym miejscu w lidze. I jest najlepszym obrońcą swojego zespołu, który generalnie nie broni za dobrze.

Wilki pozostaną drużyną Kikowskiego, Jogeli i Medlocka, ale pozytywny bilans szczecinian (12-9 i siódme miejsce w tabeli) to większa zasługa Paliukenasa, niż może się wydawać i niż to wynika ze statystyk.

