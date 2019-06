Mateusz Bartosz zostaje w Szczecinie – King szybko buduje

W Szczecinie budowa składu idzie ekspresowo. Kolejnym elementem układanki Mindaugasa Budzinauskasa jest Mateusz Bartosz, dla którego będzie to trzeci sezon z rzędu w barwach Kinga.

Mateusz Bartosz (32 lata, 205 cm) zadomowił się w Szczecinie na dobre. King właśnie ogłosił, że polski podkoszowy będzie reprezentował barwy szczecińskiego klubu także przez kolejny rok.

W poprzednich dwóch sezonach w drużynie Wilków Morskich był zmiennikiem na obu pozycjach podkoszowych. W nadchodzących rozgrywkach czeka go zapewne taka sama rola. W Szczecinie kontrakty podpisali już Cleveland Melvin i Ben McCauley, którzy najprawdopodobniej będą wychodzić w pierwszej piątce na pozycjach 4 i 5.

Bartosz sezon 2018/19 skończył ze średnimi na poziomie 6,3 punktu i 4,8 zbiórki w niecałe 17 minut gry. To, co rzuca się w oczy patrząc na statystyki, to wyraźny spadek skuteczności za 3 punkty w porównaniu do poprzednich lat.

Mateusz kojarzony był od dawna jako gracz grożący rzutem zza łuku, jednak w ostatnich rozgrywkach trafiał zaledwie 11% takich prób. W górę mocno poszła za to skuteczność za 2 punkty – 57,3%.

King aktualnie w składzie ma już sześciu graczy – Pawła Kikowskiego, Mateusza Bartosza, Dominika Wilczka, Jakova Mustapicia, Clevelanda Melvina i Bena McCauleya.

GS

