Mateusz Dziemba doceniony – nowe 2 sezony ze Startem

Mający za sobą najlepszy sezon w karierze Mateusz Dziemba podpisał kontrakt na kolejne 2 lata z TBV Startem Lublin. W poprzednim sezonie notował średnio 8,2 punktu i 3,5 zbiórki.

Mateusz Dziemba (27 lat, 192 cm) od trzech lat reprezentuje barwy Startu Lublin. Przed ostatnim sezonem raczej był zawodnikiem dalszego planu, jednak rozgrywki 2018/19 to spory postęp w grze polskiego obwodowego.

Ze średnio 4,6 punktu w sezonie 2017/18 wskoczył na poziom 8,2. Poprawił także bardzo mocno skuteczność w rzutach za 3 punkty – z 24,3% na 36,7%. Dziemba był trzecim najskuteczniejszym polskim graczem Startu, za Kacprem Borowskim (9,2 punktu) i Marcinem Dutkiewiczem (9,6).

Start przyzwyczaił do tego, że stawia na stabilizację, dlatego przedłużenie kontraktu z Mateuszem nie dziwi. Dziemba związał się umową na kolejne dwa lata. Ważne umowy na następny sezon mają także Wojciech Czerlonko i Kacper Borowski.

GS

