Mateusz Kostrzewski MVP Pucharu Polski – co za finał!

Po odegraniu decydującej roli w spotkaniu z Arką Gdynia, Mateusz Kostrzewski został wybrany MVP całego turnieju. W finałowym meczu zdobył 21 punktów, cały turniej skończył ze średnimi na poziomie 13,7 punktu i 5,3 zbiórki.

Postawa Mateusza Kostrzewskiego w meczu finałowym Suzuki Pucharu Polski przesadziła o zwycięstwie z Arką Gdynia 77:74. Kostek zdobył punktów, a kolejni obrońcy byli bezradni wobec jego gry tyłem do kosza i przy obręczy. W całym turnieju średnio zdobywał 13,6 punktu. W ćwierćfinałowym meczu ze Stelmetem Enea BC Zielona Góra był także kluczową postacią dla końcowego wyniku – zdobył 14 oczek.

Jeszcze miesiąc temu był zawodnikiem Anwilu Włocławek, z którym rozstał się z uwagi na malejące minuty i coraz mniejsze znaczenie w rotacji. Włocławianie już w piątek pojechali do domu, a Mateusz może świętować zdobycie Pucharu Polski wraz ze swoją nową drużyną. Pierwsze mecze w nowych barwach nie zwiastowały aż takiego wystrzału formy Kostrzewskiego. W lidze grał niewiele i mało skutecznie. Jednak jego doświadczenie i fizyczność dały w turnieju o Puchar Polski bardzo dużo.

Mateusz korzystał z przewag w grze tyłem do kosza, skutecznie wymuszał faule, ale także bił się o zbiórki. Najmniej głośny transfer ostatnich tygodni stał się najgłośniejszym zawodnikiem turnieju. MVP Kostrzewskiego podsumowuje cały turniej, który był nieprzewidywalny, tak, jak świetna forma Mateusza.

Przynajmniej równie dobry turniej zagrał Mike Scott, organizatorzy postawili jednak na Polaka, tak decyzja także jest OK. Gratulacje dla „Kostka”!

Grzegorz Szybieniecki

