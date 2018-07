Mateusz Kostrzewski – solidne skrzydło w Anwilu

Zagrał ostatnio bardzo udane playoffy w Stali, po 5 latach wraca do Anwilu. Bardzo doświadczony polski skrzydłowy, Mateusz Kostrzewski ponownie zagra we Włocławku.

Mateusz Kostrzewski (29 lat, 202 cm) wraca do Anwilu, w którym grał już w sezonie 2013/14. Po tym, jak zaczynał karierę w Prokomie, grał jeszcze w międzyczasie w Słupsku, Zgorzelcu i ostatnio w Ostrowie Wielkopolskim. Teraz we Włocłąwku podpisał kontrakt na 1 sezon.

W ubiegłym sezonie wpadł głównie w oko świetną formą w playoff, przede wszystkim w serii Stali z Polskim Cukrem, kiedy notował średnio 18 pkt na mecz. W finale przeciwko Anwilowi nie grał już tak dobrze, widać było m.in. problem z rzutem z dystansu.

Jest to zawodnik bardzo już doświadczony, ograny, po prostu solidny ligowiec. Dobrze odnajduje się bliżej kosza, potrafi efektownie kończyć akcje po ścięciach, nie boi się twardej walki. W sezonie notował średnio 9.1 punktu oraz 3.7 zbiórki na mecz.

Ma jednak spory problem ze wspomnianym rzutem z dystansu – w ubiegłym sezonie trafiał średnio tylko 26.5 % rzutów za 3 pkt., to spore utrudnienie we współczesnej koszykówce. W finale miał 1/10 i stanowiło to problem dla ataku jego drużyny.

Niezależnie od tego, czy to najlepsi zawodnicy odmawiają Anwilowi, czy też Anwil sam nie jest nimi zainteresowany – mistrzowie Polski, jeśli chodzi o polski skład, raczej się nie wzmacniają. W najlepszym wypadku utrzymają stan posiadania. Zamiast Pawła Leończyka, Jakuba Wojciechowskiego i Michała Nowakowskiego, na tę chwilę udało się pozyskać Jakuba Parzeńskiego i Mateusza Kostrzewskiego.

Skład Anwilu prezentuje się następująco: Kamil Łączyński, Jarosław Zyskowski, Mateusz Kostrzewski, Rafał Komenda, Nikola Marković, Josip Sobin oraz Jakub Parzeński. Czekamy na kolejne nazwiska.

