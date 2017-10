Mateusz Ponitka jak burza – gracz kolejki w ACB!

W najlepszej lidze Europy gra niespełna miesiąc, a już wyróżnia się na tle innych gwiazd. 21 punktów na świetnej skuteczności i 10 zbiórek przeciwko Joventuowi dały 24-letniemu skrzydłowemu najwyższy wskaźnik efektywności i tytuł gracza 4. kolejki ACB.

Gwiazdą weekendowej serii spotkań w Hiszpanii był m.in. Luka Doncić, który zaliczył 16 punktów, 7 zbiórek i 10 asyst w zwycięskim dla Realu Madryt meczu w Walencji (86:82), ale nawet rewelacyjny Słoweniec nie pokonał Mateusza Ponitki, jeśli chodzi o wskaźnik valoracion – Doncić miał 25, a Polak aż 34.

Bo Ponitka do 21 punktów, 10 zbiórek i 2 asyst dodał jeszcze wyśmienitą skuteczność – miał 8/11 z gry i 4/5 z wolnych. A Iberostar w dużej mierze dzięki niemu wygrał na wyjeździe 76:73 z Joventutem Badalona. I to on, dzięki świetnym statystykom, został graczem kolejki – zobaczcie jego występ na wideo.

Wyróżnienie dla Ponitki jest miłe i znaczące, ale o wiele ważniejszy jest fakt, że Polak bardzo szybko wyrabia sobie markę w Hiszpanii. Po czterech meczach (bilans Iberostaru to 3-1) ma średnio 15,7 punktu, trafia ze skutecznością 62 proc. z gry oraz 88 proc. z wolnych. Do tego notuje po 6,0 zbiórki oraz 1,5 asysty.

Ale znów – to tylko statystyki. Do nich należy dodać fakt, że Ponitka – mimo, że jego rola w taktyce zespołu nie jest wyjątkowo eksponowana – wyrasta na lidera Iberostaru. Widać to było w meczu w Badalonie, w którym swoimi akcjami (wejścia, dobitki, „wyszarpane” punkty) utrzymywał zespół w grze i pchnął go do wygranej, widać było w 2. kolejce, gdy Iberostar pokonywał Murcię, a Ponitka rzucał 7 punktów w czwartej kwarcie i trafiał kluczową trójkę w ostatniej minucie.

Doskonale, że Ponitka jest w takiej formie – raz, że mocne wejście do ACB pozwoli mu zwrócić na siebie uwagę jeszcze lepszych klubów, a dwa, że za nieco ponad miesiąc reprezentację czekają pierwsze mecze eliminacji mistrzostw świata z Węgrami i Litwą.

ŁC

