Mateusz Ponitka: Nie czujemy strachu przed Francją i Grecją

– To najsilniejsze zespoły w naszej grupie, ale będziemy mieli plan i na jednych, i na drugich – mówi lider reprezentacji Polski o rywalach na EuroBaskecie.

Mateusz Ponitka, który niedawno podpisał kontrakt z Iberostarem Teneryfa, udzielił dłuższego wywiadu do Koszkadra.pl – opowiadał w nim o transferze, ale też przygotowaniach do EuroBasketu.

– Po zgrupowaniu w Wałbrzychu widać, jak każdy jest mega zmotywowany i bardzo ambitnie podchodzi do wszystkiego. Widać chęć poprawy naszej gry i poprawy pozycji koszykówki w naszym kraju.

– Dużo, dużo pozytywnego zrobił dla nas Mike Taylor, który od czterech lat – rok w rok – zaraża nas pozytywną energią, chęcią do współpracy i do ciężkiej pracy. To widać po naszej grze, po relacjach na boisku – nieważne czy wygrywamy, czy przegrywamy, nie jesteśmy robotami, każdy z nas ma słabsze chwile. Ale zawsze trzymamy się razem. To Mike zaraził nas pozytywną energią i na tym musimy budować.

– Mike jest moim trzecim trenerem w reprezentacji i mam nadzieję, że zostanie jak najdłużej – dodał Ponitka.

Jego zdaniem dobra atmosfera w kadrze jest kluczowa. – Na tych pozytywnych relacjach między nami budujemy powoli relacje i umiejętności koszykarskie. Z roku na rok drużynie coraz mniej czasu zajmuje nam dotarcie się na boisku, przyswojenie sobie systemu gry. Porównanie tego, czwartego roku, do pierwszego, jest jak niebo i ziemia.

– To może być naszą dużą siłą w eliminacjach mistrzostw świata, które będą w okienkach – w listopadzie, w lutym i w czerwcu, gdzie nie będziesz miał półtora miesiąca, by się przygotować. Będziesz miał 10 dni na dwa mecze i będziesz musiał być gotowy.

– Wszystko, co robimy na zgrupowaniach, robimy pod kątem przyszłości, dlatego to wszystko jest tak złożone. Dotychczas wdrożenie się w ten system zajmowało nam dużo czasu, ale teraz wystarczy jedno, drugie przypomnienie i wszystko wraca, m.in. dzięki pamięci ruchowej.

Ponitka zapowiada 100 proc. koncentracji i walki o to, by na EuroBaskecie wypaść jak najlepiej. – Grupa jest ciężka, zaczynamy od spotkania ze Słowenią. Mecz otwarcia często jest loterią – to są emocje, presja, musimy w tym spotkaniu szukać swoich szans. Potem gramy z Islandią i Finlandią – to kolejne dwa mecze, w których musimy powalczyć o zwycięstwo.

– Najsilniejszymi zespołami w naszej grupie – choć strachu przed nimi nie czujemy – będą Francja i Grecja.

– Naszym celem jest, na początek, wyjście z grupy i pojechanie do Stambułu. A tam może zdarzyć się wiele rzeczy – mówi Ponitka.

