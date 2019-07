Mateusz Ponitka dobrze trafił – Zenit idzie w górę

Znani gracze, ceniony w Europie trener Joan Plaza i rosnący budżet. Nowy klub Mateusza Ponitki, Zenit Sankt Petersburg, już pokazuje, dlaczego otrzymał dziką kartę w Eurolidze.

W minionym sezonie nowy zespół Mateusza Ponitki (informacja o kontrakcie TUTAJ >>) występował na dwóch frontach – w lidze VTB oraz w EuroCup.

W rozgrywkach o mistrzostwo Rosji, Zenit St. Petersburg odpadł w półfinale, gdzie uległ CSKA Moskwa 0:3, choć drugi i trzecim mecz przegrał w sumie 3 punktami (81:83 i 68:69). W EuroCup zaś doszedł do fazy TOP 16, z której jednak nie udało mu się awansować dalej.

Przez zespół z Petersburga przewinęło się w poprzednim roku wielu zawodników. Na pewno na wyróżnienia zasługują tacy gracze jak Jalen Reynolds (lider punktowy zespołu w lidze VTB – średnio 16,2 punktu) czy Sergiej Karasiew, który w ostatnich dniach przeniósł się do Chimek.

Wśród znanych postaci, który grały w Zenicie w sezonie 2018/19 (choć czasami tylko klika meczów) byli także gracze z przeszłością w NBA – Brandon Jennings czy Gal Mekel .

Kolejne rozgrywki mają być powrotem na salony rosyjskiego zespołu, który już tego lata o wiele bardziej zainwestował w zespół, a także otrzymał (dość nieoczekiwanie) dziką kartę na występy w Eurolidze.

Razem z Mateuszem Ponitką z Lokomotivu przeniósł się rozgrywający reprezentacji Rosji Dmitrij Chwostow. Do składu dołączy także Francuz Andrew Albicy, jeden z liderów MoraBanc Andorra z poprzedniego sezonu. Z Chimek do Petersburga przeniósł się już również Andriej Zubkow, również jeden z czołowych graczy rosyjskich. Dokonane póki co transfery kończy sprowadzenie z Partizana Belgrad amerykańskiego obwodowego – Alexa Renfroe.

Od 2018 roku trenerem Zenitu jest znany Hiszpan Joan Plaza, który wcześniej przez 5 lat był głównym szkoleniowcem Unicaji Malaga (i prowadził Adama Waczyńskiego), a wcześniej pracował także w Realu Madryt i Żalgirisie Kowno.

Zenit swoje mecze rozgrywa w Sibur Arenie, mogącej pomieścić ponad 7 tysięcy widzów.

GS