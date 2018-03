Mateusz Ponitka – potwierdził, że jest coraz lepszy

Zawodnik Iberostaru był najlepszym zawodnikiem reprezentacji Polski podczas ostatniego, niezbyt udanego okienka. Stał się liderem kadry, choć wcale nie miał łatwej sytuacji.

Oficjalne produkty reprezentacji Polski – tylko w Sklepie Koszykarza >>

Niewielu zawodników naszej reprezentacji można było pochwalić po klęsce z Węgrami (57:64), ale Mateusz Ponitka nie zawiódł. Nie tylko statystycznie wypadł bardzo dobrze, o czym za chwilę, ale skutecznie próbował brać ciężar gry na swoje barki, gdy nie szkło prawie nikomu i gry brakowało taktyki, by zagrać coś bardziej zespołowo.

W przyjemnym dla wszystkich meczu z Kosowem (90:62) Ponitka imponował spokojem i pewnością siebie, bezwzględnie wykorzystując dynamikę w wejściach na kosz i kontratakach. Zdobył 15 punktów w zaledwie 17 minut na parkiecie, trafił 6/7 rzutów z gry. Dodał 7 zbiórek, 3 asysty i 2 przechwyty.

Mecz z Węgrami nie wyszedł prawie nikomu, ale znów Mateusz był najlepszym zawodnikiem na boisku. Starał się być liderem, choć jest raczej typem gracza, który korzysta, gdy gra obok zawodników robiących grę, rozbijających obronę – wtedy można po odrzuceniu dynamicznie wejść od linii końcowej, wygrać bezpośredni pojedynek itp. Tutaj musiał za często szarpać się grając z piłką, potrafił wymusić faule i w efekcie rzuty wolne, ale nie była to gra, w której jest najlepszy, m.in. dlatego, że powoduje relatywnie dużo strat (w tym meczu 4).

I tak wypadł znakomicie. Zdobył 20 punktów, trafiając 7/11 z gry oraz 5/8 z wolnych. Znów miał 7 zbiórek. W dwumeczu zatem Ponitka trafił 13 z 18 rzutów, co daje skuteczność 72%. W całych dotychczasowych eliminacjach zdobywa średnio 13.8 punku oraz 6.3 zbiórki na mecz. Trafia rewelacyjne 69% rzutów z gry.

Mateusz staje się pełnoprawnym liderem kadry, a może być jeszcze bardziej efektywny, gdy do zespołu będzie mógł wrócić np. Adam Waczyński i gdy nasi wysocy gracze, inaczej niż w meczu z Węgrami, będą stwarzać realne zagrożenie w ataku. Widać, jak procentuje regularna gra na wysokim, europejskim poziomie.

Oficjalne produkty reprezentacji Polski – tylko w Sklepie Koszykarza >>

Oficjalne produkty reprezentacji Polski – tylko w Sklepie Koszykarza >>