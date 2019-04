Mateusz Ponitka w formie – super mecz w Astanie (WIDEO)

Lider reprezentacji Polski pokazuje świetną formę przed decydującą fazą sezonu. Na trudnym terenie w Astanie jego Lokomotiw Kubań wygrał w VTB 93:83, a Mateusz Ponitka zdobył 23 punkty.

Prowadzona przed Emila Rajkovicia drużyna z Kazachstanu to bardzo niewygodny rywal, nie tylko ze względu na nietypowy, kolarski obiekt na którym gra swoje mecze – jest także jednym z pozytywnych zaskoczeń tego sezonu VTB. Lokomotiw celuje jednak wyżej i potrafił wygrać na wyjeździe.

Mateusz Ponitka spędził na boisku aż 34 minuty, tradycyjnie wyszedł w pierwszej piątce. Trafił 7/9 rzutów z gry, w tym 2/2 z dystansu oraz 9/11 linii z wolnych. Dodał 6 zbiórek. Był to to jeden z jego najlepszych występów w sezonie. Kilka jego akcji i wypowiedzi znajdziecie tutaj:

🤜🏼🤛🏼 Лококамера вернулась из Казахстана с отличнейшим роликом, который идеально передает энергетику нашей команды в матче с @bcastanakz ✨ pic.twitter.com/AXU4GHkxoC — LOKO ЛокомотивКубань (@lokobasket) April 16, 2019

Drugą gwiazda meczu był, były gracz NBA, Dorrell Wright, który zdobył 30 punktów, trafiając rewelacyjne 7/9 z dystansu. W barwach drużyny ze stolicy Kazachstanu, zwanej od kilku tygodni także Nursułtan, dobry mecz (17 pkt.) zaliczył znany z gry w PLK Stephen Holt.

Po tej wygranej Lokommotiw jest na 4. pozycji w tabeli VTB, a Astana na 6., wyżej niż np. tak sila drużyna jak NIżny Nowogród.

W całym sezonie ligi rosyjskiej Mateusz Ponitka notuje średnie na poziomie 9.3 punktu oraz 3,7 zbiórki na mecz. Trafia 69% rzutów za 2 punkty, 47% (wyraźny postęp) za 3 oraz 74 % wolnych.

RW

