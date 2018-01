Mateusz Ponitka wraca do formy – błysk z Baskonią

16 punktów i 5 zbiórek miał skrzydłowy Iberostaru w wygranej 86:74 z euroligowym rywalem z Vitorii. W 16. kolejce ACB zwyciężyła też Unicaja, która pokonała na wyjeździe Barcelonę 76:73 – Adam Waczyński zdobył 7 punktów.

Mateusz Ponitka na przełomie roku opuścił kilka spotkań ze względu na uraz kolana, ale najwyraźniej wszystko już jest w porządku – tydzień temu skrzydłowy reprezentacji zagrał 19 minut w San Sebastian (10 punktów), w niedzielę spędził na boisku już 27 minut z Baskonią.

W tym czasie zdobył 16 punktów trafiając 6/10 z gry oraz 3/3 z wolnych – był drugim strzelcem Iberostaru po Timie Abromaitisie (17). Do tego Ponitka dodał 5 zbiórek, miał też asystę.

Iberostar po tej wygranej ma bilans 9-7 i zajmuje ósme miejsce w tabeli ACB. Ciekawe, że w wyrównanej stawce taki sam bilans ma Unicaja, ale zespół Adama Waczyńskiego jest na piątej pozycji. W niedzielę Unicaja wysoko wygrywała w pierwszej połowie z Barceloną, ale ostatnią kwartę przegrała 13:31 i mogła drżeć o wynik.

„Waca” wyszedł w pierwszej piątce, grał przez 17 minut. Zdobył 7 punktów, miał zbiórkę.

