Mateusz Ponitka zagra w tureckim Meczu Gwiazd!

Skrzydłowy Pinaru Karsiyaka został wyróżniony przez fanów i dzięki ich głosom 15 stycznia wybiegnie na boisko w Stambule obok gwiazd Euroligi. Zagra w zespole Azji.

W Ulker Sports Arenie, która może pomieścić 13 tys. kibiców, zagrają w niedzielnym Meczu Gwiazd zespoły Europy i Azji, a kryterium podziału ligi na te dwie ekipy jest geograficzne. Mateusz Ponitka, którego Pinar Karsiyaka jest z leżącego w azjatyckiej części Turcji Izmiru, zagra w tej drugiej drużynie.

Polski skrzydłowy ze średnią 13,5 punktu jest drugim strzelcem Pinaru, szóstego obecnie zespołu ligi tureckiej. 23-letni koszykarz, który gra w Turcji pierwszy sezon, w 11 meczach ligowych notował też średnio 5,9 zbiórki oraz 2,6 asysty.

W zespole Azji Ponitka zagra m.in. obok Bogdana Bogdanovicia, Ekpe Udoha, Kostasa Sloukasa, Juliana Wrighta czy Jordana Theodore’a. W drużynie Europy znaleźli się m.in. Kenny Hayes, Vladimir Stimac, Austin Daye, Earl Clark i Jaka Klobucar.

Obecność Ponitki w tym gronie to kolejne potwierdzenie, że jego kariera rozwija się bardzo dobrze. Skrzydłowy reprezentacji Polski będzie miał kolejną okazję do szerszego zaprezentowania się na tle czołowych koszykarzy Europy.

