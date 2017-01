Mateusz Ponitka zagrał w Azji i pokonał Europę

Nasz skrzydłowy zdobył 7 punktów w trakcie 14 minut gry w Meczu Gwiazd ligi tureckiej. Azja pokonała Europę 140:135, a MVP spotkania został Julian Wright z Trabzonsporu.

Spotkanie rozegrano w Ulker Sports Arenie w Stambule, organizatorzy przygotowali świetne widowisko. Mateusz Ponitka z Pinaru Karsiyaka wziął w nim udział dzięki głosom kibiców, którzy docenili dobrą i efektowną grę Polaka w tym sezonie.

W swoim czwartym w karierze Meczu Gwiazd (wcześniej dwukrotnie w PLK i raz w I lidze) Ponitka zagrał przez 14 minut – zdobył 7 punktów, miał 2 zbiórki i 3 asysty. Pomógł drużynie Azji w wygranej 140:135.

MVP meczu został Julian Wright z Trabzonsporu (22 punkty, 9 zbiórek i 8 asyst). Konkurs wsadów wygrał Tyler Honeycutt (Anadolu Efes), a w rzutach z dystansu najlepszy był Melih Mahmutoglu (Fenerbahce).