Mateusz Zębski w Bydgoszczy – Astoria coraz ciekawsza

Zagrał przełomowy sezon u Jacka Winnickiego w Dąbrowie, teraz będzie mógł dalej się rozwijać u Artura Gronka w Bydgoszczy. Mateusz Zębski podpisał kontrakt z Enea Astorią na grę w najbliższym sezonie.

PZBUK – DOŁĄCZ DO GRY I ODBIERZ DARMOWY ZAKŁAD 50 ZŁOTYCH! >>

Mateusz Zębski (27 lat, 190 cm) ma za sobą przełomowy sezon w barwach MKS Dąbrowa Górnicza. Jeszcze rok temu był graczem dla większości kibiców PLK anonimowy. Nie utrzymał się w składzie ostrowskiej Stali i przeszedł do grającego w 1. lidze Kutna.

Jednak Jacek Winnicki postanowił go sprawdzić w swojej drużynie. Nieco z konieczności, z uwagi na problemy kadrowe, ale jednak, dał mu dużą rolę w ekstraklasowym zespole, co zaprocentowało naprawdę udanymi występami polskiego obwodowego.

Sezon 2018/19 zakończył z linijką 6,7 punktu, 3,7 zbiórki i 60% z gry, w tym 35% za 3 punkty. Dał się poznać jako gracz ze sporym atletyzmem, czujący się dobrze na zbiórce i bardzo dynamicznie atakujący obręcz. Pokazał się także z bardzo dobrej strony jeśli chodzi o defensywę i grę w szybkim ataku.

Zębski wielokrotnie był chwalony za postępy jakie poczynił pod ręką Jacka Winnickiego, co znalazło także potwierdzenie w powołaniu do rozszerzonej reprezentacji Polski, z którą niedawno poleciał na turnieje towarzyskie do Chin.

Trenerem tej kadry jest Artur Gronek, który teraz sprowadza Mateusza do Bydgoszczy. Zębski jest uniwersalnym graczem obwodowym, który może grać jako dwójka i trójka. Jego atuty zdają się idealnie pasować do szybkiego stylu gry preferowanego w ostatnim sezonie przez trenera Gronka.

To kolejny podpis Enei Astorii, która bardzo szybko buduje skład. Ważne umowy mają już Marcin Nowakowski, Michał Chyliński, Jakub Dłuski, Dorian Szyttenholm, Łukasz Frąckiewicz i Adam Kemp.

Spis wszystkich kontraktów i składy przed sezonem 2019/20 w PLK znajdziesz TUTAJ >>

GS

PZBUK – DOŁĄCZ DO GRY I ODBIERZ DARMOWY ZAKŁAD 50 ZŁOTYCH! >>