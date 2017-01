Matt Bonner – szalone pożegnanie Czerwonej Rakiety

Ulubieniec kibiców z San Antonio oficjalnie zakończył koszykarską karierę – nagrał humorystyczne wideo dla fanów w stylu, z którego zapewne dumny byłby Gregg Popovich.

Kibice pamiętają go zapewne przede wszystkim z mało skoordynowanych ruchów i dziwacznej techniki rzutów za 3 punkty. Matt Bonner (37 lat, 208 cm) jest jednak dwukrotnym mistrzem NBA z San Antonio Spurs, w składzie których utrzymał się przez aż 10 sezonów.

Amerykański koszykarz nosił przydomek „Red Rocket”, z racji swoich rudych włosów. W karierze zdobywał średnio 5.8 punktu na mecz, trafiając dobre 41.4 % rzutów z dystansu. Niby zwykle czatował tylko na okazję do odpalenia trójki, ale zdarzało mu się też poderwać całą halę na nogi bardziej nieoczekiwanymi zagraniami. Karierę rozpoczął we Włoszech, a w NBA zaliczył jeszcze również dwa sezony w Toronto Raptors.

Przed tym sezonem w San Antonio zabrakło już jednak miejsca dla uwielbianego przez fanów weterana. Bonner mówił w wywiadach, że chętnie jeszcze trochę pogra i szuka zatrudnienia, jednak ostatecznie nikt się nie skusił na zatrudnienie Czerwonej Rakiety.

W piątek, pochodzący ze stanu New Hampshire koszykarz, oficjalnie ogłosił zakończenie kariery – po 12 sezonach i prawie 900 meczach w NBA. Zrobił to w swoim stylu – publikując inteligentne, autoironiczne nagranie. Zobaczcie zresztą sami. „Red Rocket” to naprawdę spoko koleś!

