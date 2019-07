Nic nie jest przesądzone, ale już sam temat brzmi bardzo ciekawie. – Czy Michał Sokołowski odnalazłby się w Anwilu Włocławek i taktyce Igora Milicicia? – zastanawiają się autorzy podcastu „Mazurek zza Szyby”

Michał Sokołowski prawdopodobnie odejdzie ze Stelmetu. Anwil z pewnością będzie rozważał jego kandydaturę. Czy „Sokół” we Włocławku byłby właściwym uzupełnieniem? Czy można go porównać z Jarosławem Zyskowskim, czy mógłby funkcjonować razem z Ivanem Almeidą?

A może powinny się nim zainteresować inne drużyny z czołówki?

Mazurek zza Szyby #2 – podcast Grzegorza Szybienieckiego (@gszyb) i Jacka Mazurka (@k44wy3p52):

Już wkrótce kolejne odcinki!