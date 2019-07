Mazurek zza Szyby: Dosyć już odgrzewanych kotletów!

Asekuracja klubów i wybieranie znanych w PLK nazwisk utrudnia robienie postępów – uważają gospodarze ligowego podcastu „MzS”. Jest też okazja, by omówić ostatnie transfery Trefla Sopot i Kinga Szczecin.

W dzisiejszym odcinku MzS, w którym do prowadzących dołączył Aleksander Stanuch z Głosu Szczecińskiego, pomówiliśmy o transferach Adama Łapety i Carlosa Medlocka, ale przede wszystkim o zjawisku „odgrzewania kotletów” w naszej lidze, które naszym zdaniem jest asekuracją klubów, ale także ich głównym ograniczeniem przed postępami.

Zastanawiamy się także, z kim wolelibyśmy iść na wesele – z Taylor Swift, czy z Emily Ratajkowski.

***

Mazurek zza Szyby – podcast Grzegorza Szybienieckiego (@gszyb) i Jacka Mazurka (@k44wy3p52):

Podcast „MzS” dostępny jest także na Spotify – TUTAJ>>

Już wkrótce kolejne odcinki!