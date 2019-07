Mazurek zza Szyby: Jak hartuje się Stal?

Jarosław Mokros, Jakub Garbacz, Daniel Szymkiewicz – każdy z nich będzie miał w nowym sezonie coś do udowodnienia. W podcaście „MzS” tym razem dyskusja o polskim zestawie graczy u trenera Jacka Winnickiego w Stali.

PZBUK – dołącz do gry i odbierz darmowy zakład 50 złotych! >>

W dzisiejszym odcinku zajrzeliśmy do Ostrowa Wielkopolskiego, gdzie – póki co – same transfery z gatunku „ma coś do udowodnienia”? Czy rzeczywiście należy się spodziewać przełomowych sezonów Jakuba Garbacza czy Jarosława Mokrosa?

Są też szybkie dwa zdania o U20 i jej liderach, a także bezkompromisowy wybór między „Władcą Pierścieni” a „Gwiezdnymi Wojnami”!

***

Mazurek zza Szyby – podcast Grzegorza Szybienieckiego (@gszyb) i Jacka Mazurka (@k44wy3p52):

Mazurek zza Szyby #5 – Phil Greene czy James Florence? – słuchaj TUTAJ >>

Mazurek zza Szyby #4 – King Szczecin mocniejszy niż rok temu – słuchaj TUTAJ >>

Mazurek zza Szyby #3 – W Toruniu faktycznie potrzeba zmian! – słuchaj TUTAJ >>

Mazurek zza Szyby #2 – Czy „Sokół” pasowałby do Anwilu? – słuchaj TUTAJ>>

Mazurek zza Szyby #1 – Jaka to będzie Astoria? – słuchaj TUTAJ >>

Podcast „MzS” dostępny jest także na Spotify – TUTAJ>>

Już wkrótce kolejne odcinki!