Mazurek zza Szyby: Jak to Anwil poukłada?

Ekscytacja i wątpliwości. Gracze z głośnymi nazwiskami na obwodzie Anwilu będą się teraz musieli nauczyć grać razem. Autorzy podcastu „MzS’ zastawiają się, czy będzie to możliwe.

Transfer Tony’ego Wrotena (więcej TUTAJ >>) to ogromne wydarzenie, wielkie wzmocnienie Anwilu Włocławek, ale także małym problemem bogactwa. Na obwodzie są już przecież także Chris Dowe, Chase Simon, Jakub Karolak, Michał Sokołowski i Ricky Ledo.

W dzisiejszym odcinku „MzS” rozmawiamy o tym jak może wyglądać gra Anwilu, jak pogodzić tyle gwiazd i który transfer nam się bardziej podoba – Ricky’ego Ledo czy Tony’ego Wrotena?

Mazurek zza Szyby – podcast Grzegorza Szybienieckiego (@gszyb) i Jacka Mazurka (@k44wy3p52):

