Mazurek zza Szyby: Jaka to będzie Astoria?

W inauguracyjnym odcinku „MzS”, czyli podcastu „Mazurek zza Szyby” Grzegorz Szybieniecki i Jacek Mazurek rozmawiają o pierwszych transferach Enea Astorii oraz składzie na sezon 2019/20. Jaką drużynę w Bydgoszczy buduje Artur Gronek?

Enea Astoria Bydgoszcz dokonała już szeregu interesujących transferów, dziś ogłosiła podpisanie kontraktu z A.J.-em Waltonem. O drużynie, możliwym stylu gry i perspektywach beniaminka rozmawiają autorzy podcastu „Mazurek zza Szyby”.

