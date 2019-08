Mazurek zza Szyby: Jaki to może być nowy Stelmet?

Rewolucja w Zielonej Górze nabiera tempa. Nowym graczem Stelmetu Enei BC został Joe Thomasson, definitywnie pożegnano zaś Amerykanów Humphreya i Justice’a. – Jak będzie tego efekt? – zastanawiają się autorzy podcastu „MzS”.

W dzisiejszym odcinku tematem przewodnim jest transfer Joe Thomassona do Zielonej Góry. Zastanawiamy się, jak dobrym zawodnikiem tak naprawdę jest Amerykanin i jak może wyglądać nowy Stelmet?

Chwilę poświęcamy także na strefę podkoszową Śląska, którą dziś wzmocnił Michael Humphrey. Rozpoczynamy zaś od największych, weselnych koszmarów!

Mazurek zza Szyby – podcast Grzegorza Szybienieckiego (@gszyb) i Jacka Mazurka (@k44wy3p52):

