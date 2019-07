Mazurek zza Szyby: King mocniejszy niż rok temu!

Mamy prymusa sezonu transferowego. W Szczecinie mają już komplet cudzoziemców i pierwsze kontrakty Polaków. – King buduje silniejszą drużynę niż w poprzednim sezonie – uważają autorzy podcastu „MzS”.

King poinformował dziś o kolejnych nowych kontraktach – do Szczecina trafili Thomas Davis i Maciej Kucharek. Drużyna Mindaugasa Budzinauskasa jest już prawie skompletowana, czas więc na pierwsze oceny!

Mazurek zza Szyby – podcast Grzegorza Szybienieckiego (@gszyb) i Jacka Mazurka (@k44wy3p52):

