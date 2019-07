Mazurek zza Szyby: Legia mocno zagadkowa

Legia postanowiła sprawdzić się w europejskich pucharach i można było od niej oczekiwać znaczących wzmocnień. Czy widać je zatem w Warszawie? – zastanawiają się autorzy podcastu „MzS”.

W dzisiejszym „Mazurku zza Szyby” tematem Warszawa. Zaczynamy od Pocztówki z Wwa Lato’19, czyli najnowszej płyty Taco Hemingwaya, a konkretnie od krótkiej gadki o sympatii i antypatii do rapera. Tematem przewodnim są jednak Legia Warszawa i transfer Drew Brandona (więcej TUTAJ>>).

Póki co, Legia jest mocno cudzoziemska. Brakuje nam w składzie trochę jakości wśród polskich graczy, nieco też wątpimy w strefę podkoszową. Na końcu jednak też przestrzegamy przez niedocenianiem zespołu Tane Spaseva, który już w poprzednim sezonie mocno zadziwił.

Mazurek zza Szyby – podcast Grzegorza Szybienieckiego (@gszyb) i Jacka Mazurka (@k44wy3p52):

