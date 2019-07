Mazurek zza Szyby: Phil Greene czy James Florence?

Nowy strzelec w Arce Gdynia ma wejść w buty MVP sezonu zasadniczego. Legia Warszawa robi kolejne ciekawe transfery. Czas na podsumowanie ostatnich głośnych ruchów transferowych w podcaście „MzS”!

PZBUK – dołącz do gry i odbierz darmowy zakład 50 złotych! >>

Piąty, okrągły, odcinek, więc czas i na wizytację. Tym razem do „MzS” wpadł Bartek Bielecki, który musiał odnaleźć się w roli gościa. Pomówiliśmy o idącym z Trefla do Arki Philu Greene IV i porównaliśmy go do Jamesa Florence’a.

Na tapetę wzięta została także Legia Warszawa, którą typujemy do bycia jedną z ciekawszych drużyn, w przeciwieństwie do kolegów piłkarzy, którzy znów się skompromitowali.

***

Mazurek zza Szyby – podcast Grzegorza Szybienieckiego (@gszyb) i Jacka Mazurka (@k44wy3p52):

Mazurek zza Szyby #4 – King Szczecin mocniejszy niż rok temu – słuchaj TUTAJ >>

Mazurek zza Szyby #3 – W Toruniu faktycznie potrzeba zmian! – słuchaj TUTAJ >>

Mazurek zza Szyby #2 – Czy „Sokół” pasowałby do Anwilu? – słuchaj TUTAJ>>

Mazurek zza Szyby #1 – Jaka to będzie Astoria? – słuchaj TUTAJ >>

Podcast „MzS” dostępny jest także na Spotify – TUTAJ>>

Już wkrótce kolejne odcinki!