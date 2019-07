Mazurek zza Szyby: Polpharma ciekawa, ale czy wygrywająca?

Młodzi Polacy na Kociewiu przyciągną życzliwość kibiców, ale czy dadzą zwycięstwa? Tematem przewodnim najnowszego odcinka podcastu „MzS” jest odmieniony skład Polpharmy Starogard Gdański.

W dzisiejszym odcinku MzS porozmawialiśmy o tym jak bardzo i jak długo ekscytująca może być młoda Polpharma, która w Starogardzie Gd. zebrała zestaw młodych Polaków.

Próbujemy także zdiagnozować powody słabego występu Polaków na ME U20, a także krótko obśmiewamy oświadczenie kibiców Śląska o Marcinie Robaku.

Mazurek zza Szyby – podcast Grzegorza Szybienieckiego (@gszyb) i Jacka Mazurka (@k44wy3p52):

